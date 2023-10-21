Stellantis eylülde Almanya’da tamamen elektrikli araçlarda ilk sıraya yerleşti!

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis, eylül ayında Almanya’nın elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada yer aldı. Almanya’da başka hiçbir marka grubu, Stellantis’in önceki ay sattığı kadar tamamen elektrikli otomobil satamadı. Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA_Alman Karayolu Trafik Kanunu) verilerine göre Stellantis markaları kapsamındaki yaklaşık 7.300 adet BEV model ile yaklaşık yüzde 23’lük bir pazar payına ulaşıldı. Bu da Almanya’da satılan neredeyse dört elektrikli otomobilden birinin Stellantis markasına ait olduğu anlamına geliyor. Eylül ayında Almanya’da, Opel Corsa Elektrik 2.200 araçla ikinci sırada yer alırken, Fiat 500 Elektrik 1.800 araçla üçüncü, Opel Mokka Elektrik ise 1.300 araçla dördüncü oldu.

Stellantis Almanya Genel Müdürü Lars Bialkowski; “Eylül, dikkat çekici bir ay oldu. Almanya’da batarya elektrikli araç pazarında bir numara olduk. Bu başarı, BEV modellerimizin müşterilerin beklentilerini tam anlamıyla karşıladığını gösteriyor. Bu vesileyle tüm perakende ortaklarımıza ve tüm Stellantis ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek elektrikte. Dare Forward 2030 stratejik planımızda da bu hedefi belirledik ve her gün bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Bölgesi COO’su Uwe Hochgeschurtz ise;“Avrupa’da elektrifikasyondaki ivmemizi vurgulamak istiyorum. Yollarda birkaç BEV modelimiz var ve müşterilerimize sunduğumuz güncel 24 adet tamamen elektrikli model sayısını, 2024 sonuna kadar ikiye katlayacağız. Yılın başında kendimize Almanya’daki konumumuzu daha da genişletme ve pazar lideriyle aradaki farkı kapatma hedefi koyduk. Eylül ayında bu farkı azaltmakla kalmadık, hatta aştık” dedi.