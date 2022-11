Steak et nedir? Steak hangi etten yapılır? Tavada steak tarifi ve t-bone steak nasıl yapılır? İşte steak çeşitleri ve tarifleri

Steak et nedir?

Steak, dananın sırt bölgesinden çıkarılan ve hem az miktarda çıktığı hem de lezzeti eşsiz olduğu için değerli bir dana eti çeşididir. Dananın sırt kısmından elde edilen etin yalnızca %30'luk kısmı steak için uygun olduğundan diğer et çeşitlerine göre de daha yüksek fiyatlıdır.

Steak hangi etten yapılır?

Steak eti genellikle dananın sırt kısmından çıkarılır.

Sırt etleri bir dananın tüm etlerinin yaklaşık yüzde 30'una denk gelir. Bu bölgeden çıkarılan etlere Dallas steak, New York steak, Kobe steak ve bonfile gibi isimler verilir.

Steak çeşitleri nelerdir?

Steak çeşitleri ve isimleri şunlardır:

Kobe steak.

New York steak.

Kemikli Bonfile.

Dallas steak.

Porterhouse.

Rib Eye Steak (Dallas steak kemiksiz kısmı)

Texas Steak.

T-bone steak.

Tavada Steak Tarifi

Döküm Tavada Antrikot (Steak) Tarifi Nasıl Yapılır? 1- Etler buzdolabında ise en az 20 dakika oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletilir. 2- Döküm tava yüksek ateşte yağsız bir şekilde en az 10 dakika ısıtılır. 3- Bu sırada etler sırasıyla zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberle marine edilir.

T-bone steak nasıl pişirilir? T-bone steak neresi?

T – bone steak et yani T şeklinde kemiği olan kalın bir et ve bu eti pişirirken çok hassas davranmak gerekiyor gerçi tüm kırmızı etlerde ayni durum geçerlidir ama bu et çok kalın olduğundan göz korkutabilir. Peki evde T-bone steak nasıl pişirilir?

T- Bone Steak Nasıl Yapılır İçin Malzemeler

1 adet t- bone steak (T kemikli et)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Aliminyum folyo

Etimizi oda ısısında marine ediyoruz. Pişirmeden önce soğuk olmaması gerekiyor.

Eğer kanlı bir et ise yıkayıp, havlu kağıt ile güzelce kuruluyoruz.

Yıkamazsak bile üzerini kuruluyoruz ve zeytinyağı tuz ekleyip çok fazla ete dokunmadan marine ediyoruz.

Ara sıra kemiğinden tutarak ters düz ediyoruz.

1 saat kadar bu şekilde marine olan etimizi döküm veya yapışmaz tavada tavamızın güzelce ısındığından emin olup pişirmeye bırakıyoruz.

İkişer dakika önlü arkalı kemiğinden tutarak çevirip, pişiriyoruz.

Bu esnada karabiberi ekliyoruz, yanlarınıda biraz pişiriyoruz.

Bu aşamadan sonrası pişmiş et sevenlere. Ben pişmiş eti sevdiğimden ikişer dakika daha eti önlü arkalı tavada pişiriyorum.

Bu arada fırının ısısını 135 dereceye ayarlıyoruz ve fırın tepsisini içine yerleştiriyoruz.

Tepsinin üzerine aliminyum folyo koyuyoruz.

Tepsimizin ısınmasını sağlıyoruz.

Pişmiş eti ısınmış tepsiye yerleştiriyoruz.

Bu aşamada etin yanına renkli biberler koyabilirsiniz.

Tepsinin üzerini de aliminyum folyo ile kapatıp, fırında 30 dk kadar pişiriyoruz. Nefis etimiz servise hazır. Afiyet sifa olsun (:*

Ben etin yanına fırında bebe patates yaptım fırın patates tarifim sayfamda mevcut

Not :

*Eti buzdolabında marine etmiyoruz

* Baharatları en başta eklemiyoruz yoksa baharatlar yanabilir ve etin tadını bastırabilir.

* Etimiz tavada piştikten sonra kesinlikle soğuk bir tabağa koymuyoruz sıcak bir tabak tepsi veya tahtaya koyuyoruz.

* Etleri pişirmeden önce tavanın güzelce ısınması etin suyunu dışarı salmaması içindir. Mühürleme işlemi yapmış oluyoruz. Bu şekilde dışı pişiyor ve suyu içinde kalıyor.

Sağlıklı ve pratik yemekler yapmak isteyenlerin tercih ettiği airfryerda evde steak tarifine bayılacaksınız!

Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmadan Airfryerda steak tarifi

Kaç Kişilik: 2-3 porsiyon

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Kalorisi: 350 kalori

MALZEMELER

400 gram orta yağlı dana antrikot

1 çay kaşığı kaya tuzu

Yarım çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı sarımsak granül

Sıvı yağ

TARİF

Öncelikle kasaptan almış olduğunuz antrikotu bir gece buzdolabında dinlendirin.

Etleri hazırlamaya geçmeden önce airfryerı ön ısıtma moduna alıp 3 dakika ısıtın. Diğer pişirme yöntemlerindeki mühürleme etkisinin oluşması için bu adım kesinlikle ihmal edilmemeli. Mühürleme yaparak etin suyunun içinde kalmasını ve içinin yumuşak bir şekilde pişmesini sağlayacaksınız.

Airfryer ısınırken bütün halde aldığınız ve dinlendirdiğiniz dana antrikotun kıkırdaklarını keskin ve sivri uçlu bir bıçakla ayıklayın.

Ayıklanmış eti, keskin bir bıçakla birer parmak kalınlığında dilimleyin. Kâğıt havluyu üzerine hafifçe bastırarak etin nemini alın. Bu adım da airfryerda steak tarifi için önemli püf noktalardan biri. Çünkü etin nemli kalması, pişme süresinin uzaması ve dış yüzeyinin çıtır olmaması anlamına geliyor.

Mümkünse el değirmeniyle çektiğiniz tane karabiberi etlerin yüzeyine serpiştirin. Tane karabiber kullanmanız lezzetli bir biftek için önemli. Yine de elinizde tane karabiber yoksa toz karabiber de kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sarımsak granülü de lezzet katabilir.

Yağın ısıyı arttıran etkisinden faydalanmak ve dış yüzeydeki kızarma miktarını arttırmak için etlerin yüzeyini çok hafif yağlayın. Bu işlem için varsa fısfıslı yağdanlık kullanmanız yağın daha eşit dağılmasını sağlar. Fısfıslı yağdanlığınız yoksa yağı yumurta fırçasıyla sürebilirsiniz. Kullanacağınız yağı ayçiçeği yağı ya da zeytinyağı olarak tercih edebilirsiniz.

Airfryer ısınınca etleri yerleştirmeden hemen önce el değirmeniyle çektiğiniz kaya tuzunu serpiştirin. Tuzu daha önce atmanız etin sulanmasına sebep olacağından bu püf noktaya dikkat etmelisiniz.

Airfryerı et ayarına (205 °C) getirip antrikot dilimlerini tepsiye yerleştirin. 2 dakika sonra kontrol ederek etleri çevirin. Normal pişirme yöntemlerine göre airfryerda oldukça kısa sürede pişecek olan etleriniz için kontrollü hareket etmelisiniz. 4 dakika daha bekledikten sonra toplamda 6 dakika sonunda etlerinizi sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Airfryer ne demek? Sıcak Hava Fritözü

Air fryer, yiyecekleri yağa batırmadan derin kızartma işinin benzerini yapmak için tasarlanmış küçük bir tezgah üstü konveksiyonlu fırındır. Bir fan, sıcak havayı yüksek hızda dolaştırarak Maillard reaksiyonunda olduğu gibi esmerleşme tepkimesi yoluyla yiyecekte gevrek bir tabaka oluşturur