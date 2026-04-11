Starmer'dan Trump ve Putin isyanı! 'Bu ikisi beni bıktırdı'

Keir Starmer, enerji fiyatlarındaki dalgalanmadan Donald Trump ve Vladimir Putin’i sorumlu tuttu. “Bu ikisi beni bıktırdı” diyen Starmer, kararlarını yalnızca Birleşik Krallık’ın ulusal çıkarlarına göre alacağını söyledi.

Starmer yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanındaki ailelerin ve işletmelerin enerji faturalarının, Putin ya da Trump'ın dünya çapındaki eylemleri yüzünden sürekli iniş çıkışlar yaşaması beni bıktırdı. Ailelere ve işletmelere 'Uluslararası piyasada olmak zorundayız, buna katlanmak zorundayız' denmesini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik kurulan koalisyonun merkezinde İngiltere'nin yer aldığını savunan Starmer, "savaşın ilk günlerinde ABD'ye İngiliz üslerini saldırı amaçlı kullanma izni vermeyi reddederek Trump ile bağlarını kopardığını söyledi.

Trump'ın İran'a yönelik "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidi hakkında Starmer, "Bunu çok net söyleyeyim, bunlar benim asla kullanacağım sözler değil. Çünkü ben bu meseleye İngiliz değerleri ve ilkeleriyle yaklaşıyorum. İngiltere olarak kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz var ve yaptığımız her şeyde bunlar bize rehberlik edecek" ifadelerini kullandı.

Savaş başladığından bu yana Orta Doğu'da gelişmeleri takip ettiklerini belirten Keir Starmer, "Hangi anlaşmaların yapıldığı ve üslerin nasıl kullanılacağı konusunda kafam çok net. Bu önemli bir ilke meselesi çünkü askerlerimizi görevlendireceksek bunun hukuki bir temeli olması gerekir. Bir ülke olarak nerede durduğumuzu netleştirmeliyiz. Ben İngiltere Başbakanıyım ve kararlarımı İngiliz ulusal çıkarlarına göre alırım. Gürültüye, baskıya ve söylemlere rağmen odak noktam hep bu oldu" dedi.

Starmer, Lübnan'daki İsrail katliamının da yanlış olduğunu belirterek, "Onlar yanlış. Bu olmamalı. Bu durmalı. Bu meselenin teknik olarak anlaşma ihlali olup olmadığı değil. Soru aslında bir ilke meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

