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Standard & Poor's, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Fransa'nın kredi notunu teyit ettiğini açıkladı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:31
Standard & Poor's, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamada, Fransa'nın "AA" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" not görünümünün korunduğu bildirildi. Açıklamada, Fransa hükümetinin uyguladığı mali politikaların işe yaradığı vurgulanırken, kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının S&P'nin tahminlerine kıyasla daha hızlı düştüğü belirtildi.

Fransa ekonomisinin bu sene yüzde 1,6 büyüyeceği ve bu performansı 2020 yılına kadar koruyacağı öngörüsüne de yer verildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:31
  1. fransa
  2. kredi notu

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