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Standard Liege deplasmanda mağlup

- UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un rakiplerinden Standard Liege, Belçika liginde konuk olduğu Club Brugge'e 3-0 yenildi

02 Aralık 2018 Pazar 19:08
Standard Liege deplasmanda mağlup


İSTANBUL (AA) - Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege, Belçika 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında konuk olduğu Club Brugge'e 3-0 mağlup oldu.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Club Brugge, 7. dakikada Stefano Denswil, 17. dakikada Emmanuel Dennis ve 36. dakikada Sofyan Amrabat'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Standard Liege'de Moussa Djenepo, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Genk'in 35 puanla lider olduğu ligde Club Brugge, 34 puanla ikinci sıraya yükseldi. Standard Liege ise 26 puanda kalarak zirveye yaklaşma şansını kaçırdı.

Üst tura çıkma şansı bulunmayan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege'i konuk edecek.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 19:08
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