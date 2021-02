Stalk nedir ve nasıl yapılır? Stalk neden yapılır?

İlerleyen teknoloji sayesinde artık her an herkese ulaşmak mümkün hale geldi. Özellikle sosyal medya mecralarından bu işlem rahatlıkla yapılmaktadır. Artık özel hayatın gizliliğinin kalmadığı bu zaman diliminde, insanlar yaptıkları arasında ayrım yapmadan kendisiyle ilgili her türlü bilgiyi paylaşır hale geldi. Bu her şeyi paylaşma durumundan sonra stalk diye bir kavram doğdu. İşte stalk hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Stalk nedir ve nasıl yapılır?

Stalk, herhangi bir kişiyi Instagram, Twitter, Facebook gibi pek çok sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını incelemeye veya gözetlemeye denir. Ayrıca stalklamak işlemini yapan kişilere stalker adı verilir.

Stalk neden yapılır?

Stalk durumu genellikle gençler arasında gerçekleşen bir durumdur. Kişiler,yakından tanımak istedikleri kişilerin profillerine bakarak bu durumu gerçekleştirirler.