Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Peki stajyer avukatlar tam kapanmada idari izinli mi? Stajyer avukatlar stajlarına ne zaman başlayacak?

Avukat adayları olarak bilinen stajyer avukatların da tam kapanma döneminde idari izinli sayılmalarına ve bu geçen sürenin stajdan sayılmasına karar verildi. Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Komisyon Üyesi Ayhan Biltekin imzasıyla yayınladığı yazıda, “14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, İçişleri Bakanlığı'nın 14 Nisan 2021 ve 26 Nisan 2021 tarihli Genelgeleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 27 Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun 27 Nisan 2021 tarih ve 29347 sayılı yazısı da dikkate alınarak avukat stajyerlerinin 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması hususunun Komisyon Başkanlıklarınca değerlendirilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini hususu bildirilmiştir.” ifadelerini yer verildi.

Stajyer avukatlar idari izinli mi sayılacak?

1-Avukat Stajyerlerinin 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere 16.05.2021 tarihini kapsar şekilde idari izinli sayılmaları Komisyon Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

2- Tam kapanma sürecinde Komisyon Başkanlığımız bünyesinde stajına devam etmekte olan Avukat Stajyerlerinin staj yerlerinin tayini ve gün bazlı değişimleri resen gerçekleştirilecektir.

3- 30.04.2021 tarihi itibariyle mahkemeler nezdinde, Avukat Stajyerlerinin başlama ve staj bitimlerini bildirir çizelgelerine 16.05.2021 tarihini kapsar şekilde "idari izinli" şerhi düşülecektir.