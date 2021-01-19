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Aktüel SSB’deki casusluğa MİT’ten operasyon
Aktüel

SSB’deki casusluğa MİT’ten operasyon

Türkiye’nin yerli ve milli olarak geliştirdiği savunma sanayii projelerini yabancı firmalara satan biri eski Savunma Sanayi Başkanlığı proje müdürü olan 6 casus, Ankara’da MİT operasyonuyla yakalandı. Alçakların evleri ve işyerlerinde yüksek miktarda döviz de ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:09:00 -
SSB’deki casusluğa MİT’ten operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, savunma sanayi sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen aralarında Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) çalışanlarının da bulunduğu kişilere operasyon düzenledi.

1 yıl izlendiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurarak, "MİT ve polis, 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren 'yabancı firma temsilciliği yapan şirket' yetkililerine para karşılığı aktardıkları tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi" açıklamasını yaptı.

Döviz ve dijital kanıtlara el konuldu

Bunun üzerine SSB ile koordineli yürütülen operasyonda, kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden birinin eski proje müdürü olduğu aktarıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, yüksek miktarda döviz ele geçirildiği bildirilen açıklamada, ayrıca zanlıların dijital materyallerine el konulduğu ifade edildi.

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