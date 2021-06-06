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Dünya Sri Lanka'da bir kısmı batan kimyasal madde yüklü gemi ile ilgili sıcak gelişme
Dünya

Sri Lanka'da bir kısmı batan kimyasal madde yüklü gemi ile ilgili sıcak gelişme

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında çıkan yangının ardından bir kısmı batan kimyasal madde yüklü geminin kara kutusunun kurtarıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:48:00 -
Sri Lanka'da bir kısmı batan kimyasal madde yüklü gemi ile ilgili sıcak gelişme

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında çıkan yangının ardından bir kısmı batan kimyasal madde yüklü geminin kara kutusunun kurtarıldığı açıklandı.

Sri Lanka Liman İdaresi, uzmanların, geminin kara kutu olarak bilinen “Voyage Data Recorder” (VDR) cihazını kurtardığını bildirdi.

Yetkililer, geminin seyriyle ilgili hayati bilgiler içeren VDR cihazının yangını araştıran yerel kolluk kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi.

Başkent Kolombo'nun 18 kilometre açığında demirlenmiş Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 20 Mayıs'ta yangın çıkmış, 25 Mayıs'ta da patlama meydana gelmişti.

Gemi yetkilileri, geminin arka kısmının batarak yaklaşık 21 metre derinlikte kaldığını ve geminin ön kısmının yavaşça batmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, kurtarma ekiplerince 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu açıklamıştı.

Geminin, 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal maddeler ve kozmetik ürünler taşıdığı belirtiliyor.

Yaklaşık 3 hafta önce çıkan yangının söndürülmesinin ardından yavaşça batmaya devam eden yük gemisinin, Sri Lanka tarihinin en kötü ekolojik felaketlerinden birine yol açtığı ifade ediliyor.

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