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Aktüel Sri Lanka'da 10 günde 120 kişi Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alındı
Aktüel

Sri Lanka'da 10 günde 120 kişi Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:36:58 -
Sri Lanka'da 10 günde 120 kişi Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 günde 120 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Sözcüsü Ajith Rohana, yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların sosyal mesafe kurallarına ve maske takma zorunluluğun aykırı hareket ettiğini belirtti.

Sri Lanka'da geçen ay alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamusal alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayanlara 54 dolar para ve 6 ay hapis cezası verilmesine karar verilmişti.

Sözcü Rohana, uygulama kapsamında 10 günde 120 kişinin gözaltına alındığını, gelecek günlerde de düzenlemelere uymayanların cezayla karşılaşacağını ifade etti.

Öte yandan ülkede başkent Kolombo ve banliyölerinde artan vakalar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ancak kentin bazı bölgelerinde karantina uygulanacağı ve giriş çıkışların yasaklanacağı duyuruldu.

21,4 milyon nüfuslu ada ülkesinde bugüne dek 14 bin 285 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.

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