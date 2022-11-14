Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan 'krizden çıkma' önerisi: Vergiler iki katına çıkarılsın

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinin yüzleştiği en ağır ekonomik krizden çıkması için vergi gelirlerinin iki katına çıkarılması yönünde öneride bulundu.

Parlamento'ya yıllık bütçeyi sunan Wickremesinghe, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı kamu gelirlerinin azaltılmasına bağladı ve söz konusu gelirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Wickremesinghe, hükümetinin 2019'da yapılan vergi indirimlerini düzeltmek için bu yıl üç kez gelir önlem paketi sunduğunu belirtti.

Ekonomik krizden çıkış için vergi gelirlerinin iki katına çıkarılması yönünde öneride bulunan Wickremesinghe, vergi reformlarının 2023 ve sonrasında geliri artırmaya yardımcı olacak ve gelecekte hükümet harcamalarını karşılamaya daha fazla katkı sunacağını ifade etti.

Wickremesinghe, vergilerden elde edilen gelirin 8,5 milyar dolara çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolarda kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.