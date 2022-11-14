  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama!

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Dünya Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan 'krizden çıkma' önerisi: Vergiler iki katına çıkarılsın
Dünya

Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan 'krizden çıkma' önerisi: Vergiler iki katına çıkarılsın

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinin yüzleştiği en ağır ekonomik krizden çıkması için vergi gelirlerinin iki katına çıkarılması yönünde öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 23:53:00 -
Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan 'krizden çıkma' önerisi: Vergiler iki katına çıkarılsın

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinin yüzleştiği en ağır ekonomik krizden çıkması için vergi gelirlerinin iki katına çıkarılması yönünde öneride bulundu.

Parlamento'ya yıllık bütçeyi sunan Wickremesinghe, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı kamu gelirlerinin azaltılmasına bağladı ve söz konusu gelirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Wickremesinghe, hükümetinin 2019'da yapılan vergi indirimlerini düzeltmek için bu yıl üç kez gelir önlem paketi sunduğunu belirtti.

Ekonomik krizden çıkış için vergi gelirlerinin iki katına çıkarılması yönünde öneride bulunan Wickremesinghe, vergi reformlarının 2023 ve sonrasında geliri artırmaya yardımcı olacak ve gelecekte hükümet harcamalarını karşılamaya daha fazla katkı sunacağını ifade etti.

Wickremesinghe, vergilerden elde edilen gelirin 8,5 milyar dolara çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolarda kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Mantıklı. Ben de o cumhurbaşkanı yerinde olsaydım ve ülkem batıyor olsaydı; benim de ilk yapacağım şey vergileri arttırmak olurdu. Bir de bol bol para basıp, kamu giderlerini bedavadan karşılardım. Hem böylece ülke parasına değer kaybettirip, birikimlere de dolaylı olarak el koymuş olurdum. Değer kaybeden ülke parasını güçlendirmek için de, yeni paralar basardım; yerel parayı tutanların kur zararını da o bastığım yerel paralarla karşılardım. Cari açığı kapatmak için de yabancılara mülk satardım: hem ülkeye döviz girerdi, hemde %x tapu harcı direk hazinenin kasasına girerdi. Yabancılar mülk alsınlar diye de, mülk alanlara, vatandaşlığı bedavaya verirdim. 1 milyon daire satsam; 20-30 milyar dolar tapu harcı; 300- 400 milyar dolar döviz girişi elde ederdim. Çok yetenekliyim ya.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23