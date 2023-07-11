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Gündem Srebrenitsa Katliamı, Batı'nın ikiyüzlülüğü ve CHP'nin rezillikleri!
Gündem

Srebrenitsa Katliamı, Batı'nın ikiyüzlülüğü ve CHP'nin rezillikleri!

Yeniakit Publisher
2023-07-11 14:47:00 -

Dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın, Bosnalılara yardım edebilmek için kalkıştığı tüm işlerin, başta CHP tarafından tüm muhalifler eliyle nasıl engellendiğini anlatan Karahasanoğlu, günümüzde yaşanan benzer tutumlara dikkat çekti.

1995 senesinde, 11-22 Temmuz tarihleri arasında Sırplar, Ratko Mladiç komutasında Bosna Hersek'te Müslümanlara yönelik soykırım yaptı.

Avrupa'nın göbeğindeki katliama batı sessiz kaldı, AB engel olmadı ve ABD sadece seyretmekle yetindi.

Tarihe Srebrenitsa Katliamı olarak geçen soykırım, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı...

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Müslümanlar saygıyla anıldı.

O dönem başbakan olan Necmettin Erbakan'ın, Bosnalılara yardım edebilmek için kalkıştığı tüm işlerin, başta CHP tarafından tüm muhalifler eliyle nasıl engellendiğini anlatan Karahasanoğlu, günümüzde yaşanan benzer tutumlara dikkat çekti.
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Karahasanoğlu, Azerbaycan topraklarını işgal eden ve askerlere saldırarak provokatif eylemlerde bulunan Ermenistan'a karşı, Türkiye'nin Bakü'ye SİHA vermesini eleştiren CHP'lileri hatırlatarak, aynı kafanın bugün de devam ettiğini belirtti.

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