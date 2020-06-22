SRC belgesi nasıl alınır? SRC fiyatları ne kadar?

SRC belgesi almakla yükümlü şoförler; kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan ve çekici gibi araçları kullanırlar. Bu araçlarla yapılan yük, yolcu ve kargo gibi karayolu taşımacılıklarında mesleki yeterlilik belgesi olarak SRC belgesi istenmektedir.

SRC belgesi başvuru şartları neler?

- 2003 tarihinden önce ehliyeti olanlar sınava ve eğitime girmeden almış oldukları ehliyet türüne uygun SRC belgelerini alabilirler. 2003’ten sonra sürücü belgesi olanlar SRC belgesi alabilmek için eğitim almak ve sınava girmek zorundadırlar.

- Büyük otobüs şoförleri SRC belgesi alabilmek için kanunun 36/C maddesine göre 26 yaşını bitirmek zorundadırlar.

- 66 yaşından gün alan sürücüler ehliyet sahibi olsalar dahi eğitim veya sınavla SRC belgesi alamazlar. Eskiden SRC belgesi alabilmek için 63 yaşından gün almamış olma zorunluluğu varken SRC belgesi yaş sınırı 66 olarak değiştirilmiştir.

- SRC sınavında başarılı olmak için eskiden 60 puan almak gerekiyordu ancak yapılan düzenlemelerle birlikte sürücülerin en az 70 puan almaları zorunlu hale getirilmiştir.

SRC belgesi almak için gerekli belgeler neler?

- Kimlik fotokopisi

- Ehliyet fotokopisi

- 2 tane son 6 ay içinde çekilen vesikalık fotoğraf

- Diploma fotokopisi

SRC Belgesi Fiyatları

SRC belgesi fiyatı için taban uygulaması yoktur. SRC belgesi ücreti illere ve bölgelere göre farklılık gösterir. Bununla birlikte ortalama SRC belgesi ücretleri şu şekildedir:

SRC 1 belgesi

Ders saat ücreti: 25 TL

Toplam ücret: 1000 TL

SRC 2 belgesi

Ders saat ücreti: 25 TL

Toplam ücret: 900 TL

SRC 3 belgesi

Ders saat ücreti: 25 TL

Toplam ücret: 1025 TL

SRC 4 belgesi

Ders saat ücreti: 25 TL

Toplam ücret: 900 TL

SRC 5 belgesi

Toplam ücret: 750 TL