SRC belgesi nasıl alınır? SRC fiyatları ne kadar?
SRC Belgesi uluslararası ve yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücüye 429 TL, ruhsat sahibine 1083 TL idari para cezası ayrıca aracın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 450 TL uyarı cezası kesilir. Toplamda kesilen ceza tutarı 1962 TL' dir. Peki SRC belgesi nereden ve nasıl alınır? SRC belgesi hangi araçlar için istenmekte? SRC fiyatları ne kadar? İşte detaylar.
SRC belgesi almakla yükümlü şoförler; kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan ve çekici gibi araçları kullanırlar. Bu araçlarla yapılan yük, yolcu ve kargo gibi karayolu taşımacılıklarında mesleki yeterlilik belgesi olarak SRC belgesi istenmektedir.
SRC belgesi başvuru şartları neler?
- 2003 tarihinden önce ehliyeti olanlar sınava ve eğitime girmeden almış oldukları ehliyet türüne uygun SRC belgelerini alabilirler. 2003’ten sonra sürücü belgesi olanlar SRC belgesi alabilmek için eğitim almak ve sınava girmek zorundadırlar.
- Büyük otobüs şoförleri SRC belgesi alabilmek için kanunun 36/C maddesine göre 26 yaşını bitirmek zorundadırlar.
- 66 yaşından gün alan sürücüler ehliyet sahibi olsalar dahi eğitim veya sınavla SRC belgesi alamazlar. Eskiden SRC belgesi alabilmek için 63 yaşından gün almamış olma zorunluluğu varken SRC belgesi yaş sınırı 66 olarak değiştirilmiştir.
- SRC sınavında başarılı olmak için eskiden 60 puan almak gerekiyordu ancak yapılan düzenlemelerle birlikte sürücülerin en az 70 puan almaları zorunlu hale getirilmiştir.
SRC belgesi almak için gerekli belgeler neler?
- Kimlik fotokopisi
- Ehliyet fotokopisi
- 2 tane son 6 ay içinde çekilen vesikalık fotoğraf
- Diploma fotokopisi
SRC Belgesi Fiyatları
SRC belgesi fiyatı için taban uygulaması yoktur. SRC belgesi ücreti illere ve bölgelere göre farklılık gösterir. Bununla birlikte ortalama SRC belgesi ücretleri şu şekildedir:
SRC 1 belgesi
Ders saat ücreti: 25 TL
Toplam ücret: 1000 TL
SRC 2 belgesi
Ders saat ücreti: 25 TL
Toplam ücret: 900 TL
SRC 3 belgesi
Ders saat ücreti: 25 TL
Toplam ücret: 1025 TL
SRC 4 belgesi
Ders saat ücreti: 25 TL
Toplam ücret: 900 TL
SRC 5 belgesi
Toplam ücret: 750 TL