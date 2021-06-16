İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 30 Nisan'da Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi. Milyonlarca kişi Rus aşısının yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, Rus aşısı yan etkileri neler?

Sputnik V aşısı yan etkileri var mı? Rus aşısının yan etkisi neler?

14 Haziran Pazartesi günü Rusya’dan ilk sevkiyat gerçekleşti. Aşılar 10-15 günlük test sürecinin ardından uygulanmaya başlayacak. Şimdilik MHRS sisteminde yalnızca Sinovac ve Biontech seçenekleri yer alıyor.

Rus aşısı vektör aşısıdır. mRNA ya da inaktif aşı olmak istemeyenler Rus aşısını bekliyor. Sputnik V olmak isteyenler ise aşının yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı Roszdravnadzor tarafından, aşılama sonrasında şimdiye kadar aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık, şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk dışında hiçbir yan etkinin görülmediği açıkladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı “Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.