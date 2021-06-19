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Sağlık Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Kimler Rus aşısı olabilir?
Sağlık

Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Kimler Rus aşısı olabilir?

Rus aşısı randevusu alınıyor mu? Rus aşıları geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Rus aşısı yani Sputnik V olmak isteyenler randevuların açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, Sputnik V aşı randevusu ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 11:12:00 -
Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Kimler Rus aşısı olabilir?

Türkiye’de korona aşı uygulaması 14 Ocak’ta Sinovac ile başladı. Nisan ayında Alman aşısı da devreye girdi. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 30 Nisan’da Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdi. Sputnik V aşısı olmak isteyenler ise aşıların gelip gelmediğini, randevuların ne zaman verileceğini araştırıyor. Sputnik V aşısı randevuları başladı mı?

Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Kimler Rus aşısı olabilir?

Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı 14 Haziran’da gerçekleşti. Ankara’ya ulaşan aşıların test süreci başladı. Bu süreç 10-15 gün sürüyor. Sputnik V aşısının testlerin ardından uygulanmaya başlaması bekleniyor. Sputnik V için 25 Haziran’dan sonra randevu verilmeye başlanacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı “Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?
Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

Sağlık

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

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