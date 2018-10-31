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Spreylerde zehirli kimyasallar var

Evlerde ve iş yerlerinde hoş kokulu ve ferah bir ortam sağlamak için ararız, hazır püskürtücüleri.. Fakat bu oda spreylerinin zararlarını unutmamak gerek.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:15
Spreylerde zehirli kimyasallar var


Bu durum genellikle bunlarda bulunan kimyasallardan kaynaklanmaktadır. Rahatsız edici kokuları nötralize etmek için birtakım kimyasallara ihtiyaç vardır. Onun için oda spreyleri formaldehit, petrol distilatları, 1,4 diklorobenzen ve aerosol iticiler gibi kimyasallar bulundurur.

Bu kimyasallar ise insanlar için toksik özelliklere sahip olup bazı rahatsızlıklara sebep olabilmektedirler.

Oda spreylerinin ortamdaki havanın kötü kokusunu uzaklaştırdığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

HALI ALTINA SÜPÜRMEK GİBİ

Bu spreyler sadece kokuyu kamufle etmektedirler. Aslında burunun kokuları algılama şeklini değiştirirler. Bunu p-diklorobenzen bir kimyasal sayesinde yaparlar. Bu kanserojen bir kimyasaldır. Aynı zamanda astım, alerjik reaksiyonlar, göz tahrişi, karaciğer hastalığı, böbreklerde problem, gastrointestinal sorunlar ve deride döküntü gibi sorunlara sebep olması oda spreylerinin zararları arasındadır.

Kendin yap daha iyi

Bitkiler için kullanılan bir püskürtecin içine su doldurun. Suya 5 damla çay ve 5 damla lavanta ya da 5 damla ardıç ve limon yağı damlatın. Bu spreyi halılara, mobilya ve perdelere sıkabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:15
  1. sprey
  2. oda spreylerinin zararları

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