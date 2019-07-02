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Spot piyasada elektrik fiyatları

02 Temmuz 2019 Salı 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 38 kuruş, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,91 artarak 146 milyon 892 bin 187 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 323 lira 38 kuruş, en düşük saat 06.00'da 190 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 6 kuruş, en düşük 174 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:24
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik piyasası

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