Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 35 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,38 artarak 175 milyon 108 bin 558 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 336 lira 35 kuruş, en düşük saat 04.00'te 234 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 78 kuruş, en düşük 226 lira 28 kuruştan işlem gördü.