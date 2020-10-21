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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:21:55 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 61 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,31 azalarak 155 milyon 207 bin 636 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 328 lira 61 kuruş, en düşük 04.00'te 224 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 84 kuruş, en düşük 224 lira 59 kuruştan işlem gördü.


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