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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:22:51 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1301 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 548 bin 189 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 217 bin 863 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1301 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 724 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1340 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1262 lira 3 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 205 milyon 151 bin 55 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 205 milyon 63 bin 3 metreküp olarak kayda geçti.

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