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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:16:02 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 828 bin 166 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 665 bin 287 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 903 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 53 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 194 milyon 952 bin 384 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 897 bin 721 metreküp olarak kayda geçti.

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