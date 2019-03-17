0553 313 94 23

"Sporcu Buluşması"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:- "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız"

17 Mart 2019 Pazar 18:05
"Sporcu Buluşması"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük bir yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." dedi.

Sincan Rüstem Altunbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporcu Buluşması"na katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, sporun hayatın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, sporun sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin en önemli araçlarından olduğuna işaret ederek, herkesin bedensel ve ruhsal açıdan dinç olabilmesi için sporun bir dalıyla uğraşması gerektiğini söyledi.

"Spor bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Bir spor dalıyla uğraşırsak, bu kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durma imkanımız olur. Öfke, hırs gibi bize ve çevremize zarar verebilecek duygularımızı yönetmeyi öğretir." diyen Şahin, çocuklarda ve gençlerden spor yapmalarını istedi.

Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerini anlatan Şahin, Özhaseki ile Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'a destek istedi.

Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlere rahmet diledi.

AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da gençlerin milli ve manevi değerlerinin gelişmesi için çalıştıkları gerektiğini söyledi

Sincan'da sporun gelişmesi için önemli spor komplekslerine imza atacaklarını dile getiren Ercan, projelerinden bahsetti.

Ercan, ilk yıl Sincan'da beş yüzme havuzu ve 10 kapalı spor merkezi inşa edeceklerini, ilçeyi gençlik lokalleri ile donatacaklarını kaydetti.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, eski futbolcu Tanju Çolak, milli halterci Halil Mutlu, eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu ve bazı milli sporcular katıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:05
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
  2. Sporcu Buluşmas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor
    1. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    3. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    4. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    5. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    6. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    7. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    8. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    9. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    10. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    12. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    13. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    14. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    15. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    16. "Sporcu Buluşması"
    17. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    18. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    19. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    20. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    21. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    22. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    23. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    24. TFF 3. Lig: Van Büyükşehir..
    25. Gözyaşlarına boğulan futbolcuları..
    26. "Yalova'nın en önemli gündem maddesi..
    27. Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı
    28. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    29. Diyarbakır'da yaşanan silahlı kavgada..
    30. Gürkan belediye çalışanlarına veda etti
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu