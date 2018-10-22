Spor yorumcusu Ahmet Çakar: Beşiktaş taraftarına yazıklar olsun...

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar Beşiktaş'ın son durumunu Beyaz Tv'de değerlendirdi.

Vagner Love'a 'Go home'' diyen Beşiktaş seyircisini kutluyorum. Çünkü bu oyuncu çok tehlikeli bir oyuncudur ve neyin peşinde olduğunu biliyorum. Vagner Love'ın DNA'sı Beşiktaş'a uygun değil.

Bu akşam Türk hakemleri yüzgara göre hareket ettiklerini göstermişlerdir. Beşiktaş taraftarları sürekli twitter'da hakemler aleyhine kampanyalar yaptılar.

Beşiktaş taraftarına yazıklar olsun, ben sizi kul hakkı yemeyen insanlar sanıyordum. Sizler Yusuf Namoğlu ile şampiyonluk yaşamadınız mı?

Zamanından çok tuhaf hatalarla şampiyonluklar yaşadınız Quaresma'lar falan atılmadı.

Yusuf Namoğlu çok dürüst ve namuslu bir insandır. Bugün Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı VAR'da izleyip bir hakem veriyorsa yazıklar olsun.

Beşiktaş'ın penaltısında daha önce Göztepeli futbolcuya faul var.