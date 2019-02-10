Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası Genel sıralamada İstanbul ilk sırada yer alırken, Kocaeli ikinci, Ankara da üçüncü sırada şampiyonayı tamamladı

ANKARA (AA) - Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Ankara'da sona erdi. Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu’nda yapılan son gün karşılaşmalarının ardından genel sıralamada İstanbul ilk sırada yer alırken, Kocaeli ikinci, Ankara da üçüncü sırada şampiyonayı tamamladı. Ankara'da 3 gün süren şampiyona sonunda İstanbul 6 altın ve 1 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci, Ankara da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla şampiyonada üçüncü basamakta kaldı. Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nın son gününde dereceye giren sporcular şunlar: Kadınlar: 70 kilo: 1-Merve Topoğlu (Ankara) 2-Şeydanur Aydın (Balıkesir) 3-Burcu Aksoy (Edirne) ve Melike Kablan (Ankara)



78 kilo: 1-Öznur Efe (Manisa) 2-Ece Zurnacı (Kuğla) 3-Saliha Taşan (Batman) ve Kübra Aydoğdu (Konya)

+78 kilo: 1-Kübranur Esir (İstanbul) 2-Mine Kalender (Burdur) 3-Yağmur Şengül (İzmir) ve Sevda Taşlı (Düzce)

Erkekler: 90 kilo: 1-Fatih Kösa (İstanbul) 2-Emre Kılınç (Ordu) 3-Can Güzel (İstanbul) ve Hasan Şimşek (Konya)

100 kilo: 1-Can Talay (Konya) 2-Enes Acet (Balıkesir) 3-Samet Kakık (Antalya) ve Batuhan Küçükkaya (Samsun)



+100 kilo: 1-Emrullah Uçar (Ankara) 2-Hakan Akar (Ordu) 3-Barbaros Aksoy (Sakarya) ve Furkan Güner (Samsun).

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