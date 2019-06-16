Spor kursları gençleri bekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren spor kursları, çocukları ve gençleri bekliyor.

Toplam 14 branşta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veren spor kurslarında tenis, yüzme, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, okçuluk, atıcılık, geleneksel okçuluk, futbol, jimnastik, boks, taekwondo ve su topu branşlarında binlerce sporcu eğitim alıyor.

Milli Takıma sporcu yetişiyor

Çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, spor bilincini aşılamak, kendine güvenen bir birey haline getirmek, Mersin ve ülke sporuna yetenekli sporcu kazandırmak ve en önemlisi de Mersin’i bir spor kenti haline getirmek amacıyla kurulan kurslar, tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle küçük yaştaki çocuklara spor bilincini ve sevgisini yerleştirme amacı taşıyan spor kursları, yılın 12 ayı eğitim veriyor. Bugüne kadar binlerce sporcunun lisans sahibi olmasını, çok sayıda yetenekli sporcunun profesyonel kulüplerde yer bulmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi spor kursları, aynı zamanda farklı branşlarda Milli Takıma sporcu da yetiştiriyor.

Su topu ve yüzme kursları başladı

7’den 77’ye tüm vatandaşların, her türlü spor etkinliğinden özgürce yararlanması amacını taşıyan spor kurslarında, yaz sezonunun başlaması ve okulların da tatile girmesiyle birlikte su topu ve yüzme kursları da başladı. Spor kurslarına kayıtlar, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yapılıyor.