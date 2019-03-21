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Spor hekimleri Antalya'da buluşuyor

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi yarın Antalya'da başlayacak.

21 Mart 2019 Perşembe 13:34
Spor hekimleri Antalya'da buluşuyor

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, yarın Antalya'da başlayacak ve 3 gün sürecek.

Türkiye Spor Hekimliği Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Belek'te gerçekleştirilecek kongrede, spor hekimliğinin uzman isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

Kongrede, sporcu sağlığı, performans koruma, iyileştirme konusundaki en son gelişmeler, zihinsel ve fiziksel sağlık için düzenli egzersizin yararları konularının ele alınıp, hem teorik hem de pratik eğitim oturumları yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Spor Hekimliği Derneği Başkanı Bülent Ülkar, kongre boyunca yeni teknolojiler ve buluşlar hakkında bilgi alışverişi için ideal bir tartışma ortamının sunulacağını belirterek, "Kongrede araştırma ve klinik uygulama perspektifiyle sunulacak eğitim oturumları, kurslar yer alacak. Aynı zamanda katılımcılarımızı Antalya'nın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağımız aktivitelerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:34
  1. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi
  2. Antalya
  3. spor hekimleri

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