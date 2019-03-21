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Spor hekimleri Antalya’da buluşuyor

Antalya’da 22-24 Mart 2019 tarihleri arasında 17’nci Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi yapılacak.

21 Mart 2019 Perşembe 12:59
Spor hekimleri Antalya’da buluşuyor

Antalya’da 22-24 Mart 2019 tarihleri arasında 17’nci Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi yapılacak. Kongreye spor hekimliğinin uzman isimleri konuşmacı olarak katılacak. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi’nde sporcuların sağlık ve performanslarını koruma ve iyileştirme konusundaki en son gelişmeler, zihinsel ve fiziksel sağlık için düzenli egzersizin yararlarını ele alan teorik ve pratik oturumlar yapılacak.



Yeni teknoloji ve buluşlar


Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Bülent Ülkar, kongre boyunca spor hekimliği alanındaki yeni teknolojiler ve buluşlar hakkında bilgi alışverişi için ideal bir tartışma ortamının sunulacağını belirterek, “Kongrede araştırma ve klinik uygulama perspektifiyle sunulacak eğitim oturumları ve kurslar yer alacak. Katılımcılarımız için aynı zamanda Antalya’nın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturacağımız aktivitelerimiz de olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:59
  1. doğa

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