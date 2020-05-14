Spor fütüristi Hakan Demiray: "Koronavirüs, spor sektörüne ciddi maliyet getirecek"

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Spor fütüristi, yönetim danışmanı ve milli sporcu Hakan Demiray, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spor sektörüne ciddi maliyet getireceğini savundu.

Pandemi sürecinde insanların evde egzersiz yapmanın önemini daha iyi anladığını ifade eden Demiray, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede egzersizin önemini hatırlatan Demiray, Türkiye'de düzenli spor yapan insanların oranının Avrupa'ya oranla çok düşük olduğunu dile getirdi.

Pandemi sürecinden sonra bu oranın yükseleceğini öngördüğünü anlatan Demiray, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de egzersiz yapma oranımız yüzde 2 civarında. Bu çok düşük bir oran. Avrupa'da bu yüzde 10 civarında. Şu anda Anadolu'nun birçok yerinde bulunan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla insanlar egzersizin önemini daha iyi anladı. Aktif insanlar olarak egzersizin önemini gördük. Evimizde kaldığımız dönemde bile vazgeçemeyeceğimiz tek şeyin hareket etmek olduğunu öğrendik."

Demiray, spor salonlarının 1 Haziran'da yeniden açılmasını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 7 bine yakın spor salonu var. Bu işletmelerin hangi mantık çerçevesinde bu süreci yöneteceğiyle ilgili prosedürleri bekliyoruz. Yani şu anda işletmeler tarihi biliyor ama içeriği bilmiyor. Neler yapmaları gerektiğiyle ilgili böyle ana başlıklar ve mümkünse azami detaylar olursa, o zaman işletmelere çok daha verimli, kaliteli ve steril ortamda spor yapma imkanı sunacaktır."





- "Sektör inanılmaz bir hızla dijitalleşecek"





Hakan Demiray, spor sektörünün önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde dijitalleşeceğini düşündüğünü söyledi.

Teknolojinin spor salonlarına entegre olacağını aktaran Demiray, "Koronavirüs, spor sektörüne ciddi maliyet getirecek. Sürekli hijyenik ortamı oluşturmakla ilgili bir yatırım gerekiyor, bu belki personel yatırımı da olabilir. Bu durum işletmelerin alması gereken yükümlülükler olarak karşımıza çıkıyor. Şu an turizmde bir sertifikasyon var, yani yeterlilik belgesi gibi. Belki spor salonlarıyla ilgili de böyle bir şey olabilir." diye konuştu.

Dijitalleşmenin, antrenörlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını da vurgulayan Demiray, şunları aktardı:

"Sektör inanılmaz hızlı bir şekilde dijitalleşecek. Bu dijitalleşme telefon uygulamalarıyla olacak. Spor salonlarına teknoloji entegre olacak. Sizi tanıyan bir telefon uygulaması var. Size kişiselleştirilmiş bir mentör gibi bilgilerinizi toparlıyor. Genetik teknolojisi çok hızlı şekilde ilerliyor. Aslında bu tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir antrenman, beslenme ve motivasyon programı. Teknolojiyle entegre olunacak bir süreç ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu süre içinde antrenörler de kendini çok geliştirecek. Hepsinin, teknolojiyi kullananlardan daha iyi bilmesi gerekecek. Dolayısıyla insanlar artık teknoloji ve sporu entegre kullanacak. Bu kaçınılmaz artık. Bunu kabul etmeyenler, inanmayanlar belli bir zaman sonra çok geride kalacak."





- "İnsanlar artık evden spor yapmaya başlayacak"





Hakan Demiray, teknolojinin gelişimi ve insanların zaman kısıtlaması nedeniyle artık evden spora yöneleceğini düşündüğünü ifade etti.

Süreç sonrasında sporun aynı şekilde kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Demiray, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık evden spor yapmaya başlayacak. Salonlarımızdaki antrenörlerimiz sistem yazılım içerisinde evlerinde kameraların karşısında tüm üyelerimize hizmet veriyor. İsterseniz tatildeyken plajda antrenörünüzle karşı karşıya sporunuzu yaparsınız. Çünkü kişilerle yan yana olmak, sosyalleşmek çok önemli ama artık zaman bize başka bir şey söylüyor. Spor salonunudaki antrenörünü evinde de talep edebileceğini anlatıyor."

Bu durumun evde kullanılması gereken spor malzemelerine ilgiyi artıracağını belirten Demiray, şöyle devam etti:

"Egzersiz yaptığınız zaman iyi hormonlarınız yükselir. Bu, bilimsel bir durumdur. Stres atarsınız. Terlemeniz bile bu anlamda vücudun verdiği güzel bir tepkidir, toksinlerden arındırır. Egzersiz dediğimiz basit ve herkesin uygulayabileceği şeyler. Bunun planlamasını doğru yapmak önemli. Planlamasını doğru yaparsanız insanları spora çekebilirsiniz. Adım adım kişileri sisteme adepte etmek çok önemli. Süreleri ve günleri yavaşça bebek adımlarıyla arttırabilirsiniz. Antrenörlerin önemi o yüzden her zaman var olacak. Antrenör söylemleri de çok önemli. Sistem ne kadar teknolojik olarak gelişsede normal yapı da devam edecektir."





- "İnsanlar artık yeni şeyler izlemek istiyor"





Milli sporcu, insanların artık yeni spor dallarına yönelmeye başladığını anlattı.

Spor ekonomisinin gerilemeye başladığını ve bunun insanların aynı şeyleri izlemekten sıkıldığı için olduğunu savunan Demiray, "Hayatımıza yeni spor dalları ve ligler geliyor. Bazı raporlara göre 2016 yılındaki tüm spor müsabakalarının kitlesi 4 yıl öncekinden yüzde 15 daha düşük. Bu, insanların sıkıldığını gösteriyor. İnsanlar artık yeni şeyler izlemek istiyor. Birçok spor dalında izleyici artık bir şey olmayacak ki diyor. Buna ilginin azalması sponsorlara başka ligler ve spor dalları gerektirdi." diye konuştu.

Elektronik sporların hızlıca geliştiğini dile getiren Demiray, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene elektronik sporların dünyadaki hacmi 800 milyon dolardı ve oynayanlar 13-15 yaşındaki çocuklar. Sektöre inanılmaz bir devinim kattılar ve bu katlana katlana büyüyor. Bir stadyum dolusu insan ekranda onların aktivitesini izliyor. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nın operasyonel giderlerinin 4,5 milyar doları bulması beklenirken 15 milyar doları geçmesi, Yunanistan'ın ekonomik krize girerek iflasa sürüklenmesinin miladı olarak gösterildi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nın 42,6 milyar doları bulan ve geri dönüşünün imkansız olduğu da otoritelerce çok konuşuldu. Bu büyük etkinliklere olan ilgi azaldı ve sponsor desteği büyük ölçüde çekildi. İşte bu salgın nedeniyle tüm kayıplar hızlıca yeniden masaya yatırıldı. Ortak görüş, bu büyük etkinliklerin artık dijitalde yapılması yönünde oldu. E-spor bunun en iyi başlangıç noktasıdır diyebiliriz. Planlanan yatırımlar artık tüm dünyada hız kazanacak."