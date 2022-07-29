SP’li Karaduman’ın dünyadan haberi yok

ÇINAR DEMİR ANKARA

Dinin emirlerini inananlara aktardığı sohbetlerinde “Kadınlarınızın tesettürünü koruyun” diyerek sokaklardaki teşhirciliği eleştirdiği için başta CHP ve yandaşları olmak üzere feminist kadın örgütlerinin, fondaş medyanın ve laikçi trollerin çirkin saldırılarına maruz kalan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı’ya inanan kesimlerden büyük destek geldi. Ancak muhafazakar mahalleden, “Zillet Mahallesi”ne geçenler, Halil Konakçı’ya karşı başlatılan linç kampanyasında üç maymunu oynamayı tercih etti. İnsanlara Allah’ın emirlerini hatırlatan, kadınların teşhir edilmesine ve eşlerin, babaların, abilerin bu duruma rıza göstermesine isyan ederek, “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Kadınlarınızın tesettürünü koruyun” çıkışında bulunan Halil Konakçı’ya yönelik CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, “Pis dil” ifadesini kullanması kamuoyunda büyük tepki çekerken, Zillet ittifakındaki tanıdık isimler suspus oldu. Konuya ilişkin açıklama imkanı sunmak üzere aradığımız CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener telefonlara çıkmazken; ulaştığımız Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise, “Yolculuk halindeyim. Olayı detaylı takip edemedim” ifadelerini kullanarak geçiştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise, “Akit’e konuşmayacağını” söyleyerek telefonu kapattı.