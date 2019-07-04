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SPK'dan yönetmelik değişikliği

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
SPK'dan yönetmelik değişikliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin borsada işlem görmesine ilişkin yönetmelik maddesinde değişikliğe gitti.

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişilik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, borsada işlem gören yatırım araçlarına ilişkin yönetmelikte sözleşme vadesi değiştirildi.

Yeni düzenleme ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle ilgili olarak daha önce kurul tarafından onaylanmış sözleşmelerin asgari unsurlarıyla aynı asgari unsurlara sahip, aynı dayanak varlık grubu altındaki farklı dayanak varlıklı sözleşmeler ikinci fıkrada belirtilen kurul onayına tabi olmayıp, bu sözleşmeler işleme açılmadan 15 iş günü öncesinde kurula bildirimde bulunulacak.

Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşmeler işlem görmeye başlayacak. Ancak dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile BIST 100 endeksinde yer almayan paylara dayalı sözleşmeler, her halükarda ikinci fıkrada belirtilen kurul onayına tabi olacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
  1. BIST
  2. Sermaye piyasaları

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