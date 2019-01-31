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SPK haftalık bülteni

31 Ocak 2019 Perşembe 19:55
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul Bossa Ticaret ve Sanayiİşletmeleri'nin 28 milyon 987 bin 231,50 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Güriş Holding'in 500 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 310 milyon 183 bin lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi veTicaret'in 400 milyon lira, Odea Bank'ın 3 milyar 900 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 2 milyar lira ve Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, A1 Capital YatırımMenkul Değerlere 148 bin 32 lira, ATIG Yatırım MenkulDeğerlere 49 bin 344 lira, Işık Menkul Değerlere 123 bin 360 lira, Pınar Su Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 7 kişiye toplam 1 milyon 290 bin 809,4 lira, Asya Katılım Bankası pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda 2 kişiye toplam 44 bin 814 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Alternatifbank pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğubulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusundabulunulmasını ve söz konusu kişiler için borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağıgetirilmesini kararlaştırdı.


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:55
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