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SPK haftalık bülteni

10 Ocak 2019 Perşembe 20:50
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Adana Çimento Sanayii'nin 500 milyon lira, ICBC Turkey Bank'ın 350 milyon lira, Aslan Çimento'nun 500 milyon lira, Ak Finansal Kiralama'nın 1 milyar 150 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 180 milyon lira, VakıfBank'ın 5 milyar dolar, Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın 4,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Yorum YMM Bağımsız Denetim'e 52 bin 98 lira, Ar Tarım Organik Gıda pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda 2 kişiye toplam 156 bin 849 lira, Euro Yatırım Menkul Değerler pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda da 2 kişiye toplam 44 bin 814 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Bazı şahısların izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu yönündeki iddiaların Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında incelenmesi sonucunda 7 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar veren SPK, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindekiişlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında CumhuriyetBaşsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını ve bu kişilere borsalarda 2 yıl geçici işlemyapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, Türk Telekom'un "Kuruluş" başlıklı birinci maddesi, "Sermaye" başlıklı altıncı maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı sekizinci maddesi,"Denetim Kurulu" başlıklı onaltıncı maddesi, "Denetçilerin GörevYetki ve Sorumlulukları" başlıklı on yedinci maddesi ve "GenelKurulun Yetkileri" başlıklı on dokuzuncu maddesinde yapılmasıplanlanan değişikliklere ilişkin tadil tasarısını şirket’in talebidoğrultusunda uygun gördü.

SPK ayrıca payları Borsa İstanbul AŞ (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış ÜrünlerPazarı’nda işlem gören halka açık ortaklıkların sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdakipayların piyasa değerleri dikkate alınarak dahil oldukları grupları belirledi.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:50
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