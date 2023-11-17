SPK Başkanı Gönül yatırımcıları uyardı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son dönemde hızla artan izinsiz sermaye piyasası işlemlerine dikkat çekerek, yatırımcıları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gönül, bu konudaki önlemleri ve sektördeki son gelişmeleri paylaştığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan Gönül, Türkiye'deki sermaye piyasalarındaki gelişmelerin önemli bir ivme kazandığını vurgulayarak, Borsa'da işlem gören şirket sayısının 529 ve Borsa'nın toplam piyasa değerinin 11 trilyon TL'yi aştığını belirtti.

2023 içinde gerçekleşen 45 şirketin halka arzıyla 63,5 milyar TL'nin şirketlere fon sağlandığını ifade eden Gönül, pay piyasası yatırımcı sayısının 8 milyonu geçtiğini, bu rakamın uzun yıllardır 1-1,5 milyon seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Türkiye'de her 10 kişiden birinin Borsa'da yatırımcı pozisyonuna geldiğine dikkat çeken Gönül, şirketlerin borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracının ekonomik büyüme adına önemli bir rol oynadığını da ekledi.

Geliştirilen "Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları"nın artan bir ilgi gördüğünü belirten Gönül, bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını ve yeşil dönüşüm konusunda önemli adımlar atılacağını söyledi. Gönül, girişim sermayesi pazarındaki ilk halka arzların kısa süre içinde gerçekleştirileceğini de müjdeledi.

Elektronik Başvuru Sistemi'nin tam olarak yılbaşından sonra hayata geçeceğini açıklayan Gönül, bu sistemin süreçleri hızlandıracağını ve şeffaflığı artıracağını belirtti. Ayrıca, gayrimenkul alanındaki projelerin desteklenmesi amacıyla Gayrimenkul Proje Fonu'nun hayata geçirildiğini duyurdu.

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Finansal okuryazarlığa verilen önemi vurgulayan Gönül, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ile birlikte hayata geçirilecek Finansal Okuryazarlık Portalı'nın çok yakında kullanıma açılacağını ifade etti. Bu portalın geniş bir kitleye finansal eğitim sağlayarak yatırımcıların bilinçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İzinsiz işlem yapanlar hakkında uyardı

SPK Başkanı, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı ciddi bir mücadele yürüttüklerini ve 2023 yılında denetimi tamamlanan 48 dosyada toplam 131 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ayrıca, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı ve türev araç işlemleri yaptırdığı tespit edilen 1321 internet sitesini kapattıklarını açıkladı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisine değinen Gönül, şirketlerdeki ortaklık kültürünün ve şirket davranışlarının yabancı yatırımcılar açısından kritik olduğunu belirtti. Yabancı yatırımcı payının kısa süre içinde artacağını ifade eden Gönül, mevzuatın daha sade ve anlaşılır hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.