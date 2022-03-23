Spirulina nedir, faydaları nelerdir? Kansere ve diyabete şifa oluyor!

Spirulina nedir? Nasıl tüketilir?

Spirulina, genellikle toz halinde veya ek olarak tüketilen mavi-yeşil alglerdir. Yani, bilinenin aksine, bir bitki türü olmayan Spirulina su yosunu diye tanımlanabilir. Bir siyanobakteri türü olan Spirulina, aslında cam materyallerin tabanlarında yosun yatmanı oluşturan bakteri türüdür. Spirulina, sadece besin takviyesi olarak değil sakız, şeker ve ambalajlı ürünlerde gıda boyası olarak da yaygın şekilde kullanılır. Ancak, gıda takviyesi olarak kullanılan Spirulina, sağlığa zararlı olabilecek maddeler ile kontamine edilmemiş olması açısından doğada yetiştirilmeyip, özel olarak yetiştirilmektedir. Yüksek oranda protein, doğal demir, B vitamini, ve beta karoten dahil birçok vitamin ve mineral içerir. Spirulinanın yetiştirilmesi kolaydır, ancak sadece yüksek pH değerine sahip alkali göllerde ve kontrollü koşullar altında büyük dış mekan havuzlarında gelişir. Yunanistan, Japonya, Hindistan, ABD ve İspanya’nın iklimi bu algin üretilmesi için idealdir.

21.yüzyılın efsane besini

Birçok ülke artık spirulina üretiyor. 2007 yılında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tarım Örgütleri tarafından yetişkenler ve çocuklar için güvenilir bir besin olduğu belirtildi. Vitamin, mineral, protein ve biyolojik aktif maddeleri sayesinden kanserden diyabete kadar birçok hastalığın tedavisinde de yardımcı olarak kullanılabiliyor. Olgunlaştıktan sonra toz ya da tablet formunda kullanılabilir. Toz formdaki spirulinayı salata, çorba, kek ya da meyve sularına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz.

Spirulina ne işe yarar?

Spirulina, %70 oranında protein içeren bir besin. Ayrıca A vitamini, B1, B6 ve B12 vitaminlerini, E vitaminini, demir, metiyonin aminoasidi, mangan, çinko, bakır ve selenyum gibi bileşenleri de içeriyor. Bu nedenle vegan ve vejeteryan bireyler için de ek besin olarak kullanılabilir.

Kuvvetli bir antioksidan kaynağı olan spirulina, vücudun serbest radikallerden arınması için oldukça yararlı. Böylelikle birçok kronik hastalıkla savaşmada bir silah. Ayrıca cilt ve saç sağlığı için de önemli etkileri bulunmaktadır. Gastrit ve ülser gibi birtakım mide rahatsızlıklarından kurtulmak için de kullanılabilir.

Spirulina faydaları

*Güçlü bir antioksidan ve antienflamatuardır

Başlıca aktif bileşeni phycocyanin (fikosiyanin) ile oksidatif hasara karşı güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Fikosiyanin spirulinaya mavi-yeşil rengini de veren maddedir. Bu madde, serbest radikallerle savaşır, antioksidan ve anti-enflamatuar etkiler yaratabilir.

*Kan basıncı seviyelerini düşürebilir

Yüksek bir spirulina dozu, kalp krizi, felç ve kronik böbrek hastalığı gibi birçok hastalığın ana risk faktörü olan yüksek kan basıncını düşürebilir. Çalışmalar, normal kan basıncı seviyelerini düşürmede etkili olan günlük dozun 4,5 gr. olduğunu gösteriyor.

*Alerjik rinit belirtilerini azaltır

Spirulina, alerjik rinit belirtilerinin popüler bir alternatif tedavi yöntemidir. Günlük alınan 2 gr. spirulinanın alerjik rinitli kişilerde burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi semptomlarını önemli ölçüde azalttığı gözlenmiştir. Spirulinanın antialerjik etkisi, vücudun besin eksiğini tamamlayarak bağışıklık sistemini güçlendirmesine bağlanabilir.

*Kansere karşı koruyucudur

Çalışmalar, özellikle OSMF (Oral Submukoz Fibrozis) adı verilen ağızdaki bir tür kanser öncesi lezyona karşı spirulinanın bir miktar etkili olduğunu göstermektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, kanser oluşumunu engelleyebileceğini ve tümör boyutunu küçültebileceğini göstermektedir.

*Kan şekerini dengelemeye yardım edebilir

Sadece kan şekerini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin uzun vadeli belirteci olan HbA1c’yi de düşürebileceğini gösteren çalışmalar da yapılmıştır. Tip 1 diyabet hastalarında da spirulinanın antioksidan etkisinden faydalanılabilir.

*Zayıflamaya yardımcı olur

Spirulina, yüksek besleyici ve düşük kalorili bir gıdadır. Metabolizmayı hızlandırarak yakılan kalori miktarını artırır. Zayıflama diyetinize spirulina eklemek, beslenme kaybı yaşamadan ihtiyacınız dışı kalori almanızı önleyebilir.

*Kas gücünü ve dayanıklılığı artırabilir

Spirulinanın antioksidan özellikleri, egzersizin neden olduğu oksidatif hasarı ve kas yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Çalışmalar, dayanıklılığı artırarak yorulma sürelerini önemli ölçüde uzattığını gösteriyor.

*Bağırsak sağlığına iyi gelir. Kandaki toksik maddeleri temizler

İçeriğindeki klorofil, kandaki toksik maddeleri temizlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Spirulinanın vücuda giren arsenik, florür, demir, kurşun, cıva gibi toksik maddelere karşı koyabilecek özellikler taşıdığını bulan araştırmacılar, ağır metal zehirlenmelerde klinik tedavinin yanı sıra çinko ile birlikte spirulina kullanılabileceğini belirtiyor.

*Anemi tedavisinde kullanılabilir

Bir araştırma spirulina takviyelerinin kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin içeriğini arttırdığını ve bağışıklık fonksiyonunu iyileştirebildiğini gösteriyor.