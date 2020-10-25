Spin coating (Döndürerek kaplama) | Spin kaplama düz tabakalara ince film uygulamak için kullanılan bir yöntemdir. Döndürerek Kaplama Cihazları laboratuvarlarda kullanılıyor. Bu cihazlar tüm dünyada üniversitelerde ve laboratuvarlarda kullanılıyor.

Spin coating method (Spin kaplama yöntemi)

Spin coating system | Üniversite ve laboratuvarlarda kullanılan bu cihazlar maliyeti bir hayli fazladır. Ülkemizde bu makinelerin satışını yapan pek çok firma bulunuyor. Bu ürünleri satın almadan önce söz konusu firmaların internet sitelerine göz atabilirsiniz.

Spin coating machine (Spin kaplama makinesi)

Spin coating machine cost (Spin kaplama makinesi maliyeti) | Pek çok kişi Spin coating makinelerinin fiyatlarını merak ediyor. Söz konusu cihazların fiyatları özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Üniversitelerde ve laboratuvarlarda demirbaş listelerinde yer alan bu makinelerin fiyatları 19-20 bin lira civarından başlayan fiyatlara satılıyor.