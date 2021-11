Örümcek Adam'ın kimliğinin ortaya çıktığı Spider-Man: No Way Home filminin Türkiye'de vizyona gireceği tarih belli oldu. Örümcek Adam filmi ne zaman?

Spider-Man No Way Home ne zaman çıkacak? Eve Dönüş Yok ne zaman başlayacak?

İlk olarak 'Captain America: Civil War’da izleyici karşısına çıkan, Marvel çizgiromanlarının en sevilen kahramanı 'Spider-Man, Homecoming' ile başlayan ve 'Spider-Man: Far From Home' ile devam eden seriyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Tom Holland’in başrolünde yer aldığı serinin üçüncü filmi 'Spider-Man: No Way Home‘da Spider-Man’in kimliğinin ortaya çıkması sonucu Doctor Strange ile iş birliği yapması anlatılıyor. Spider-Man No Way Home filmi 17 Aralık 2021'de vizyona girecek.