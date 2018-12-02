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Spartak Trnava üst üste 3. kez kaybetti

- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nde konuk olduğu Ruzomberok'a 3-1 yenildi

02 Aralık 2018 Pazar 18:25
Spartak Trnava üst üste 3. kez kaybetti


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya 1. Futbol Ligi'nde konuk olduğu Ruzomberok'a 3-1 yenildi.

Ligin 17. haftasında oynanan karşılaşmada Ruzomberok'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Stefan Gerec, 53. dakikada penaltıdan Filip Twardzik ve 78. dakikada Tihomir Kostadinov attı. Konuk takımın tek golünü, 88. dakikada Kubilay Yılmaz kaydetti.

Slovan Bratislava'nın 43 puanla lider olduğu ligde Ruzomberok, 27 puanla 4. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçını kaybeden Spartak Trnava, 18 puanla 8. sırada kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta maçında 13 Aralık Perşembe günü, üst tura yükselme şansı bulunmayan Spartak Trnava'ya konuk olacak.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:25
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