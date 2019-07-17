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SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Sayın Gül ve Babacan orada burada dolaşmasınlar, hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'nin çatısı altında düzgünce siyaset yapsınlar" sözlerine de yanıt verdi. Karamollaoğlu, "her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama bir araya gelir meseleleri müzakere ederiz, buna her zaman açığız." dedi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14
SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. 

Karamollaoğlu, bir gazetecinin CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, “Sayın Gül ve Babacan orada burada dolaşmasınlar, hep birlikte gelsinler Saadet Partisi’nin çatısı altında düzgünce siyaset yapsınlar” sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Buna her zaman açığız"

“Abdüllatif Bey’e teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarla, ortaya koyduğu fikirlerle, ülkemizin geleceği konusunda en ciddi stratejileri belirleyen siyasi partidir diye düşünüyorum. Benimle aynı görüşü her zaman paylaşan, bana övgü yağan insanlardan benim eksiklerimi düzeltme şansım olmaz. Onun için farklı fikir ve düşüncelere ihtiyaç var. Yarın Türkiye’de bir değişiklik bekleniyorsa bunun ancak Saadet Partimizin etrafında bir kenetlenmeyle sağlanacağına inanıyoruz. Tabii bunları yaparken biraz önce de belirttiğim gibi her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama bir araya gelir meseleleri müzakere ederiz, buna her zaman açığız.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14
  1. Konya
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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  4. Abdullah Gül
  5. Abdüllatif Şener
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  • Yunus 16 Yunus 16 27 dk önce
    ASLINDA, ÜÇ AAA. ABDULLAH AHMET ALİ; TEMAL, KAMAL, MARAL, DAN DAHA TEHLİKELİ. NEDEN? ÇÜNKÜ ONLAR BİZİ MİLLİ MUHAFAZAKAR İNSANLARI DAVA DİYE KANDIRDI! MEĞER DAVA =KOLTUK MUŞ
  • nene hatunnene hatun33 dk önce
    GİT EVİNDE OTUR ALLAH DE TORUNLARINLA OYNA SENİN NE İŞİN VAR SİYASETLE ÇİRKİN NURSUZ ADAM.....

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