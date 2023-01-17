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Ekonomi Sözleşmeli personel kadroya böyle geçecek!
Ekonomi

Sözleşmeli personel kadroya böyle geçecek!

Bin 710 vekil imamın maaşı 3 bin 764 lira artacak. Mahalli idarelerde 36 bin 346 çalışan kadroya geçebilecek. Sanatçıların maaşı 10 bin 311 lira artacak. Bazı mesleklerde kadroya geçenin maaşı düşecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:30:00 -
Sözleşmeli personel kadroya böyle geçecek!

Toplam 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifinin Meclis süreci başladı. Toplam 9 maddelik düzenleme dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen bilgilere göre düzenlemenin yasalaşmasının ardından bin 710 vekil imam ve müezzinin maaşı 8 bin 486 liradan 12 bin 250 TL’ye çıkacak. Mahalli idarelerde 36 bin 346 kişi kapsama girerken, sözleşmeli sanatçıların kadroya geçmesiyle maaşları 12 bin 610 liradan 22 bin 291 liraya yükselecek. Bazı alanlarda ise kadroya geçenlerin ücreti düşecek.

MALİ OLARAK ETKİSİ SINIRLI

Düzenlemenin yıllık maliyeti 77 milyon 237 bin 280 TL olacak.

Öne çıkan detaylar ise şöyle:

- Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak.

- Yasayla sözleşmeli personelden 3 yılını dolduranlar kadroya geçebilecek. Kamu hizmetlerinde aksaklık olmaması için kadroya geçen personel bir yıl daha bulunduğu yerde devam edecek.

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- Madde kapsamında 657 4/b maddesi ve teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 671 kişi yer alıyor.

- Mahalli idarelerde 36 bin 346 kişi, aile hekimliklerinde 3 bin 542 kişi, sulama birliklerindeki 32 kişi kadroya geçme hakkına sahip olacak.

- Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli Sözleşmeli Personel ve kurumların özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretlerinde kadroya geçmeleri halinde düşüş olacak.

- Sözleşmeli sanatçılar net 12 bin 610 TL, sahne üstü ve gerisinde görev yapanlar ise net 11 bin 220 TL maaş alıyor. Sürekli sözleşmeli olarak görev yapanlarda ise sanatçılar net 22 bin 921 TL, sahne üstü ve gerisinde görev yapanlar ise net 16 bin 215 TL maaş alıyor. Kadroya Geçiş olunca bu fark ortadan kalkacak. Bu maddenin yıllık ilave maliyeti 243 milyon 331 bin 302 TL olarak hesaplanıyor.

- Sağlık Bakanlığı’ndaki vekil ebe ve hemşireler de yasadan yararlanabilecek. 790 kişi kadroya geçebilecek. Maaşlarında ortalama 2 bin 336 TL’lik bir artış olacak.

Hürriyet-O.G.

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Yorumlar

lisa

okuyanlar için güzel haber.
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