Uzun zamandır merakla beklenen sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili sıcak bir açıklama geldi. Peki, sözleşmeli personele ne zaman kadro çıkar?

Sözleşmeli personel kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personel son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personellerin kadro durumuyla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Benim acil çözmek istediğim konulardan bir tanesi de geçici işçiler sorunumuz. Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var. Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi. Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker. Temmuz zammıyla birlikte iki bin liradan başlayan farklar ortaya çıkacak. 3600 ile ilgili yaptığımız düzenlemelerle emekli ikramiyelerinde ciddi farklar ortaya çıkacak. Özel sektörün büyük bir çoğunluğu işçilerimizin örgütlenmesinden endişe ediyorlar ve bu yönde tavır alıyorlar. Türkiye'nin çalışma barışına Çalışma Bakanlığı katkı yapmak zorundadır. Onu inşa etmek ve korumak zorundadır. İhlal etmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz” dedi.