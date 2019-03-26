Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin branş dağılımını açıklaması üzerine 2019 sözleşmeli öğretmen alım başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları sözleşmeli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmakta. Peki sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman? sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar? 2019 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? İşte son dakika MEB 2019 sözleşmeli öğretmenlik alımlarında son durum haberleri…

2019 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti (Net/Brüt) merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler birçok haktan yararlanabiliyor. Sözleşmeli öğretmenler, sözleşme ücretlerinin yanı sıra; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabiliyor.

2019 öğretmenlerin ocak ayı itibariyle net ek ders ücretleri

Kadrolu Öğretmenler: 15.41 TL

Sözleşmeli Öğretmenler: 13.25 TL

Ücretli Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri aynıdır.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları 2019 son dakika

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için branş listesi yayınlandı. MEB 20 bin öğretmen ataması yapacak ve öğretmenler bu noktada heyecanla branş listelerini, başvuru tarihlerini ve detayları araştırıyor.

-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

MEB sözleşmeli öğretmen alımı branş dağılımları 2019

MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımlarına yer verildi.

Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

“Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)”

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Adaylar, konuyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman?

MEB’e bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim aşağıdadır.

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.