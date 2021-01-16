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Gündem Sözleşmeli ‘memur’ yapılsın!
Gündem

Sözleşmeli ‘memur’ yapılsın!

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilciliğini ziyaret ederek sendikal çalışmalar ve memurların hükümetten beklentilerine ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:11:00 -
Sözleşmeli ‘memur’ yapılsın!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Burada konuşan Yazgan, şunları dile getirdi: “Sosyal refah devletinin gereğini yaparak fedakârca ve özverili çalışmalarından dolayı tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında ‘Pandemi İkramiyesi’ ödemesi yapılmalıdır. Pandemi sürecinde kamu hizmetlerinin sunulmasına dair beklentileri önemli oranda yerine getiren ve çalışmalarda görev alan başta 112 vefa destek personeli olmak üzere, tüm kamu görevlilerimize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122’nci maddesi çerçevesinde Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül verilmelidir. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda yer alan kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel memur kadrolarına geçirilmelidir.

Tatiller izinden sayılmamalı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı merkezi hale getirilmelidir. Kamu görevlilerinin yıllık izinleri hesaplanırken Cumartesi ve Pazar ile resmi tatil olan dini ve milli bayram günleri izinden sayılmamalıdır. İş yoğunluğu gerekçe gösterilerek üst üste iki yıl kullandırılamayan izinlerin bir sonraki yılla birleştirilmesi sağlanmalı, yıllık izinlerin kullanımında sayı sınırlamasının kaldırılarak iznin parça parça istenildiği şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi oranları yeniden düzenlenmelidir. Kurumlarda personel ile ilgili karar alacak kurul ve komisyonlara yetkili sendika temsilcisi de katılmalıdır.”

Akit emekçinin yanında

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da, memurların hakları için hak yolunda durup dinlenmeden mücadele eden Memur-Sen Konfederasyonu’na, Büro Memur-Sen’e Akit Ailesi olarak her zaman destek olmayı görev bildiklerini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Putsavar

19 YILDA 23742 FABRİKA AÇAN REİSİMİZE HELAL OLSUN.EYYYYYY CAAAAHAAAPELİİİ İSTEMEZUKCULER 1 TANE ÇİVİ ÇAKMIŞLIĞINIZ VAR MI HA BİRTANE ÇİVİİİ BRE ARSIZ BRE NANKÖRLER REİSİMİZ OLMASA ACINIZDAN KABURGA KEMİKLERİNİZ SAYILIRDI AMA MAŞALLAH HEPİNİZ TIKSIRANA KADAR YİYİP İÇİP PARAZİT GİBİ ÜSTÜMÜZDEN BESLENİYORSUNUZ ALLAHTAN REİS İNSAFLI YOKSA SİZİN İÇTİĞİNİZ SU ALDIĞINIZ HAVA ZARAR
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Doğrunun Mehmed

Memur emekli olunca maaşı 2 bin tl aşağı düşüyor, ama kamuda çalışan kadrolu işçi emekli olunca çalışırken aldığı maaş veya maaş üstü meblağ alıyor, kamuda işçiler memur gibi masa başı iş yapıyor imza yetkileri yok sorumluluk yok ama memur atmış olduğu bir imzadan mahkemelerde soluğu alabiliyor, nerde adalet önce bu haksızlıklar ortadan kalksın, emekli memura seyyanen zam acilen verilmelidir, verdiğiniz zam oranları ile fazla maaş alan daha fazla zam alıyor, az maaş alan az zam almış oluyor, hani adalet, memur sendikaları duy sesimizi, özel yerlerden emekli olan işçilerin aldığı o düşük maaşı da yetkikiler görsün lütfen, fakir daha fakir zengin daha zengin olmaya devam ediyor, el insaff!!!
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