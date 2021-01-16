Sözleşmeli ‘memur’ yapılsın!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Burada konuşan Yazgan, şunları dile getirdi: “Sosyal refah devletinin gereğini yaparak fedakârca ve özverili çalışmalarından dolayı tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında ‘Pandemi İkramiyesi’ ödemesi yapılmalıdır. Pandemi sürecinde kamu hizmetlerinin sunulmasına dair beklentileri önemli oranda yerine getiren ve çalışmalarda görev alan başta 112 vefa destek personeli olmak üzere, tüm kamu görevlilerimize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122’nci maddesi çerçevesinde Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül verilmelidir. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda yer alan kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel memur kadrolarına geçirilmelidir.

Tatiller izinden sayılmamalı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı merkezi hale getirilmelidir. Kamu görevlilerinin yıllık izinleri hesaplanırken Cumartesi ve Pazar ile resmi tatil olan dini ve milli bayram günleri izinden sayılmamalıdır. İş yoğunluğu gerekçe gösterilerek üst üste iki yıl kullandırılamayan izinlerin bir sonraki yılla birleştirilmesi sağlanmalı, yıllık izinlerin kullanımında sayı sınırlamasının kaldırılarak iznin parça parça istenildiği şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi oranları yeniden düzenlenmelidir. Kurumlarda personel ile ilgili karar alacak kurul ve komisyonlara yetkili sendika temsilcisi de katılmalıdır.”

Akit emekçinin yanında

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da, memurların hakları için hak yolunda durup dinlenmeden mücadele eden Memur-Sen Konfederasyonu’na, Büro Memur-Sen’e Akit Ailesi olarak her zaman destek olmayı görev bildiklerini söyledi.