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Ekonomi Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş alınacak
Ekonomi

Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 250 uzman erbaş alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 14:22:00 -
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

Başvurular, 08-24 Nisan 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.trwww.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

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