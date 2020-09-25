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Gündem Sözleri gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi
Gündem

Sözleri gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade vermeye çağırılıan Cübbeli Ahmet Hoca, emniyette ifade verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:54:00 -
Sözleri gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk olmuş, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

İfade verdi

Cübbeli Ahmet Hoca, televizyonda yaptığı açıklamalar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmıştı. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bugün sabah saatlerinde ifade verdiğini belirterek "Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı' dedi.

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Yorumlar

vatandaş

nedense bu adama hiç güvenmiyorum
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karlıdağlar

Hocamız tam bir vatansever.Allah razı olsun.
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