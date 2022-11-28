Sözde ulusalcı Sözcü’nün maskesi düştü
Logosuna yerleştirdiği Mustafa Kemal’in gözleri ile kendisini Türk milliyetçiliğinin merkezinde konumlandıran ve sürekli ‘çözüm süreci’ üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan Sözcü gazetesi suçüstü oldu.
HABER MERKEZİ
Hakkında FETÖ soruşturması başlatılınca firar eden Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’a ait Estetik Yayıncılık A.Ş. bünyesinde faaliyet yürüten Sözcü Kitabevi’nin, terörle iltisakı yüzünden cezaevinde tutuklu bulunan Bager Sayak’ın kitabını sattığı ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve Sincan 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan PKK’lı Bager’e ait “Direnişe Çağrı Manifestosu (.. Rağmen Sessiz Kalıyorsan!”) adlı kitabı 32,00TL’ye pazarlayan Sözcü’nün, müşterilerine taksit imkanı ve kapıda ödeme seçeneği sağladığı öğrenildi. Dün Pençe Kılıç Harekatı’na yönelik sürmanşet haberinde, “Amerika’yı dinlemeyin havaysa hava, karaysa kara vurun, hain terörü bitin” başlığını atan Sözcü’ye ait kitabevinin, terör tutuklusu Bager’in kitabını satması, ikiyüzlülüğünü ve ilkesizliğini bir defa daha gözler önüne serdi.