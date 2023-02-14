Sözde Nurculardan yeni yüzsüzlük! Yazıklar olsun size

Neredeyse her gün bir başka rezilliğini gözler önüne serdiğimiz sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin yazarı Cevher İlhan, yeni bir yüzsüzlük örneği daha sergiledi.

Deprem sonrasında muhalefetin kutuplaştırıcı ve provokatif dilini görmeyen İlhan, ihaleyi, işini yapmaya odaklanan AK Parti Hükümeti'ne yıkıp şu herzeleri yumurtladı:

"Felâkette dahi toplumun tahriklerle kamplaştırılıp kutuplaştırılmaya devam edilmesi, felâketin felâketi olarak sosyal fay hatlarının kırılmasına sebebiyet veriyor.

Vakıya şu ki on binlerce insanın göçük altında kurtarmayı beklediği, binlerce vatandaşın “kurtarın!” çığlıkları attıkları sırada belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların yardımlarının engellenmesi; muhalefete mensup belediyelerin yardım TIR’larının, kamyonlarının üzerindeki etiketlerin sökülüp, AFAD’ın, valiliklerin hatta iktidar partisinin ambleminin yapıştırılması çarpıklığıyla felâkette de siyaset yapıldı.

(...) Bir diğer vahamet, felâketzedeler üzerinden siyaset yapılması. AFAD dışındaki belediyelerin, depremden kırk saat sonra ancak bölgeye gitmelerine izin verilen madencilerin, sivil organizasyonların itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin, hatta yabancı ekiplerin kurtardığı felâketzedeleri ablukaya alan, sırtlarında iktidara yakın kuruluşların logolarının olduğu ya da “AFAD” yazılı siyasi grupların “iş bizde” deyip kendilerine mal edilmeye çalışmaları.

Ancak en vahimi, enkaz altından çıkarılan cenâzeler kimlik tesbitinin yapılamayıp yer yer hâlâ battaniyelere sarılı olarak bekletilirken, bu hususta bile depremzedelere gerekli yardım ve desteğin sağlanamazken, muhalefete, sivil topluma her türlü tahkiri savuran zehirli siyaset diliyle toplumun yarılmasına sebebiyet veren tehditler ortasında felâkette insanların mânevî tesellisi ve yegâne sığınağı olan dinin de siyasete âlet edilmesi. (...)"