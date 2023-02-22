Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu

Kendilerini "Nurcu" olarak pazarlayan, ancak içlerindeki karanlık yüzlerine de sirayet eden Yeni Asyacılar, gemi iyice azıya aldı. AK Parti'nin en yetkili ağızları, defalarca "Seçimler zamanında yapılacak" demesine rağmen, hükümetin seçimleri erteleyeceğini iddia ederek ortalığı bulandırmaya çalışan Yeni Asya yazarı Cevher İlhan, iğrenç bir yazıya daha imza attı.

"İktidar, fevkalâde korktuğu seçimleri panikle öteleme komplolarını devreye sokmaya yeltenmekte" herzelerini yumurtlayan İlhan, özetle şunları kaydetti:

"Beş bine yakın artçının olduğu ve yeni büyük depremlerin tekrarlandığı depremin ikinci haftasında Cumhurbaşkanı’nın daha önce ilân ettiği “14 Mayıs” tarihi bir yana, normal zamanı olan 18 Haziran’da gidilmesi halinde de kesinlikle kaybedeceklerini gören iktidar, fevkalâde korktuğu seçimleri panikle öteleme komplolarını devreye sokmaya yeltenmekte.

Bundandır ki önceki depremlerde yıkılan belli sayıdaki binanın ancak iki yılda bitirilmesine karşı 140 bine varan sayıda yıkılan ya da ağır hasarlı binaları Cumhurbaşkanı’nın “bir yıl içinde yapacağız” dediği sırada önce yurtdışı bir ajansa dayandırılarak “üst düzey bir hükümet yetkilisi”nden “YSK’nin seçimi bir yıl ya da altı ay erteleyebileceği” haberleri uçuruldu.

DEPREMLE SİYASİ ATRAKSİYON

Ve tam da bu esnada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi AKP kurucularından Meclis eski Başkanı Bülent Arınç’ın “ne olursa olsun bir defaya mahsus olmak üzere seçimleri bir yıl erteletme alternatifleri”ni sıralayıp bütün partilere “Anayasayı değiştirme önerisi” dikkati çekti.

Görünen o ki baştan beri her halûkârda “yolun sonu”nun geldiğini gören siyasi iktidar, referandumda iki buçuk milyon “mühürsüz oy”u yasalara açıkça aykırı olarak “geçerli” sayan, OHAL altında seçimlerin yapılmasını onaylayan YSK üzerinden şimdi de “seçimleri öteleme senaryosu”nu sahneleme peşinde. Anayasanın açık hükümlerine açıkça aykırı olarak “YSK’nin seçimleri ötelemesi”ne ortam oluşturmaya çırpınıyor… (...)"