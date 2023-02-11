Sözde Nurcu'dan akıl almaz çıkış! Bu nasıl bir rezillik

17-25 Aralık yargı darbesinden bu yana FETÖ'nün dümen suyunda hareket eden sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin yazarı Cevher İlhan, yine defalarca yalanlanan iftiralara bel bağladı. İktidarı "şov yapmakla" itham eden İlhan, asıl "şov"u bizzat kendisinin yaptığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Sırf muhalefetin ve sivil toplumun arama-kurtarma ekiplerinin faaliyetleri ve yardımları görülmesin diye gıda, su, çadır, giyecek ve her türlü yardım malzemesi taşıyan araçların engellenmesi felâkette siyaset fâciasını su yüzüne çıkarıyor.

O denli ki muhalefete mensup belediyelerin yaptıkları yardım kolileri üzerine “AFAD” etiketlerini yapıştırıldıkları, muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının “iktidar cephesi”nce partizanca muamelelere karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.

(...) Ve bütün bu tesbitler, hâlâ şov peşinde koşan iktidardakilerin, yine manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla milleti yanıltmaya yeltendiklerini ele veriyor. Yazık…

(...) Kısacası, moloz yığınları altında kalan insanların yardım çağrılarını yaptıkları kanalların kapatmaya kadar varan vicdansızlık, çirkin siyasetin çehresini bir defa daha sırıttı…"