Sözde milliyetçi İP HDP kadar olamadı

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AK Parti’ye ahlak dersi vermeye kalkan İyi Parti’de bir skandal daha patlak verdi. İP’li Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün evli bir kadınla yaşadığı ahlaksız ilişki, Türkiye’nin gündemine oturdu. Makam şoförünün eşiyle gayri ahlaki ilişki yaşayan Öztürk’ün müstehcen fotoğraflarının ortaya saçılmasına tek kelime etmeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise iğrenç olay ile ilgili sessizliğini sürdürüyor.

Başkalarının namusuna göz diken İP’li

İyi Parti lideri Meral Akşener’in partisinden pislik akıyor. İyi Parti’nin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün makam şoförünü sürekli şehir dışında işe göndererek eşiyle gayrimeşru ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

İğrenç olay, hem telefon mesajları hem de kamera görüntüleri ile doğrulandı.

Halil Öztürk’ün eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen ve 20 Temmuz’da makam şoförlüğünden istifa eden Ahmet Tilki, açtığı davada, İP’li başkanla eşinin yazışmalarını ve uygunsuz fotoğrafların olduğunu ifade etti. Hem fotoğraflar hem mesajlar hem de kamera görüntülerine rağmen Ahmet Tilki’nin eşi Sümeyra ile Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, “Doğru değil” diyerek iğrençliği inkar etti.

HDP kadar olamadılar

Partisinin grup toplantısında ilgili ilgisiz her konuyu gündeme getiren Akşener ise başkalarının namusuna göz diken Öztürk’e yönelik hiçbir açıklama yapmadı. Terör partisi HDP bile tecavüzcü Mardin Milletvekili Tuma Çelik’i partiden ihraç ederken, kadınlar üzerinden duyar kasan, “kadına şiddet var” diyerek yaygara koparan Akşener’in ahlaksız başkan ile ilgili hiçbir işlem yapmaması; ikiyüzlü zihniyetini gözler önüne serdi.