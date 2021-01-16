Sözde güzel Itır Esen'den bir skandal daha! Deprem enkazı üzerinde podyumda gibi poz verdi
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından attığı skandal tweetle hafızalara kazınan sözde 2017 Miss Turkey yarışmasının güzeli Itır Esen, sosyal farkındalık projesi için yırtmaçlı bir elbiseyle enkaz üzerinde pofyumdaymışcasına poz verdi. Esen'in fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepki yağdı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından attığı skandal tweet sonrası sözde güzellik yarışması Miss Turkey tacı geri alınan Itır Esen yine bir skandalla gündeme geldi.
Enkaz üzerinde poz podyumda gibi verdi
Yürütülen sosyal farkındalık projesi kapsamında depreme yönelik bir çalışmada bulunan Itır Esen, yırtmaçlı siyah bir elbise ile depremde yıkılan bir evin enkazı üzerinde kameralara poz verdi. Deprem enkazı üzerinde yapılan çekimlerde Esen'in adeta podyumdaymışcasına poz vermesi, sert eleştirilere neden oldu.
"Böyle farkındalık mı olur?"
Olay pozların ortaya çıkmasının ardından Itır Esen'e sosyal medyada tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada yankı uyandıran çekimlere, "Böyle farkındalık mı olur?" şeklinde yorumlarda bulundu.